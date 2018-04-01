В России упразднили популярную профессию

Приказ об этом подписал министр труда

Некогда очень востребованная и популярная профессия машинистки-стенографистки официально ликвидирована.

Согласно документу, опубликованному Министерством труда, должности "секретарь-стенографистка", "стенографистка" и "заведующая машинописным трудом" исключена из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих. Об этом сообщила радиостанция "Говорит Москва".

В ранее составленном Минтруда списке наиболее высокооплачиваемых профессий лидируют капитаны дальнего плавания (500 тысяч рублей в месяц) и командиры экипажей самолетов (357 тысяч рублей). Хоккейные тренеры зарабатывают в среднем 300 тысяч в месяц, начальники строительных участков – 250 тысяч, врачи-стоматологи и риск-менеджеры – 200 тысяч рублей ежемесячно.

По мнению экспертов, в ближайшие годы самыми востребованными профессиями в России будут специалисты нефтехимической промышленности. Это связано с запуском крупных проектов в Сибири и на Дальнем Востоке.