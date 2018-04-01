Умер известный физик академик Накоряков
Владимир Накоряков был известным сибирским ученым, крупным специалистом в области теплоофизики и физической гидродинамики. Он посвятил свою научную деятельность изучению теоретических основ теплоэнергетики, теплофизики и гидромеханики гетерогенных систем.
С 1982 года по 1985 год занимал пост ректора Новосибирского государственного университета, в 1987 году стал академиком АН СССР. В 1986–1997 годах возглавлял Институт теплофизики Сибирского отделения АН СССР.
Накоряков – один из соавторов открытия явления образования ударных волн разряжения. Лауреат государственных премий СССР и РСФСР, член Американского общества инженеров-механиков и Американского физического общества.В 2007 году Владимир Накоряков стал лауреатом премии "Глобальная энергия", которую неофициально называют "энергетическим Нобелем", сообщает сайт Континент Сибирь Online.
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