В Киеве от самосуда спасли дипломата РФ

Жители столицы Незалежной хотели расправиться с российским послом

Очередной дипломатический скандал разгорелся в Киеве. Работник российского посольства спровоцировал аварию в столице Незалежной и попытался скрыться с места происшествия. Об этом рассказал директор департамента коммуникаций Нацполиции Ярослав Тракало.

"Водитель автомобиля на дипломатических номерах посольства РФ не справился с управлением, совершив наезд на припаркованное транспортное средство. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших", – цитирует его телеканал "112 Украина".

По словам Тракало, российский дипломат находился в алкогольном опьянении. При этом очевидец случившегося заснял все на видео. После ДТП дипломат вышел из машины и попытался ударить одного из водителей. В его адрес полетели оскорбления от местных жителей. На место приехали полицейские, которые смогли остановить начавшийся самосуд и тем самым спасли виновника.

Патрульные не смогли составить на посла протокол, так как у него есть дипломатическая неприкосновенность, однако рапорт о случившемся передали в МИД Украины, передает "Газета.ру".