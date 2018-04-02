Гагарин предчувствовал смерть

Астронавт перед гибелью успел попрощаться с семьей

Соседи Юрия Гагарина по лестничной клетке рассказали о последнем дне советского космонавта, который разбился 50 лет назад.

Профессор, доктор технических наук Тамара Волынова утверждает, что 27 марта 1968 г. Гагарин впервые в своей жизни забыл пропуск на аэродром и вернулся за ним, а также попрощался со своей семьей.

"Тут Юрий внезапно остановился и говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром", – цитирует ее РИА "Новости".

Соседи уговаривали идти его без документа, так как вся страна знала Юрия в лицо, однако он настоял на своем. Космонавт поцеловал на прощание своих детей и ушел на работу.

По словам Тамары, вечером в городе было много служебных машин. От соседок она узнала, что Гагарин пропал.

"Куда пропал? Мы же утром вместе на работу шли. Найдется. Но позже стало известно, что Юра не вернулся из полета", – добавила Волынова.

Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 г. во время тренировочного полета на самолете. Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Однако некоторые эксперты уверены, что космонавт погиб из-за невнимательности и ошибки диспетчера, который не увидел опасности столкновения с другим воздушным судном.