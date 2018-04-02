Гагарин предчувствовал смерть
Соседи Юрия Гагарина по лестничной клетке рассказали о последнем дне советского космонавта, который разбился 50 лет назад.
Профессор, доктор технических наук Тамара Волынова утверждает, что 27 марта 1968 г. Гагарин впервые в своей жизни забыл пропуск на аэродром и вернулся за ним, а также попрощался со своей семьей.
"Тут Юрий внезапно остановился и говорит: "Слушайте, я, оказывается, впервые в жизни забыл пропуск на аэродром", – цитирует ее РИА "Новости".
Соседи уговаривали идти его без документа, так как вся страна знала Юрия в лицо, однако он настоял на своем. Космонавт поцеловал на прощание своих детей и ушел на работу.
По словам Тамары, вечером в городе было много служебных машин. От соседок она узнала, что Гагарин пропал.
"Куда пропал? Мы же утром вместе на работу шли. Найдется. Но позже стало известно, что Юра не вернулся из полета", – добавила Волынова.
Юрий Гагарин разбился 27 марта 1968 г. во время тренировочного полета на самолете. Причины авиакатастрофы до сих пор неизвестны. Однако некоторые эксперты уверены, что космонавт погиб из-за невнимательности и ошибки диспетчера, который не увидел опасности столкновения с другим воздушным судном.
Россия вышла из-под контроля США
Вашингтон давит на Москву, а той все нипочем
Лотерея с АЗС "ЛУКОЙЛа" выиграла миллиарды
Повезло неизвестному американцу, который купил заветный билет
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
Сирия
- США довели Сирию до края
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские военные ответят на провокацию США в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина