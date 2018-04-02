Бдительность при выборе продуктов для праздничного стола не помешает

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации, как встретить праздник Пасхи без последствий для здоровья.

Главными украшениями пасхального стола станут крашеные яйца, куличи и пасха, напоминает ведомство. Именно к выбору этих трех продуктов нужно подойти особенно внимательно, считают специалисты Роспотребнадзора.



Эксперты объяснили, что яйца должны быть ровными, правильной формы, скорлупа должна быть без повреждений и пятен. В ведомстве предупредили, что в погоне за сомнительной экономией не нужно покупать яйца и другие продукты с рук и автомашин.

Специалисты напомнили, что из-за опасности сальмонеллеза нужно тщательно отнестись к процессу приготовления яиц. Сначала их нужно тщательно вымыть с мылом, а варить следует не менее 10 минут после закипания. Красить яйца следует пищевыми красителями или луковой шелухой. Хранить вареные яйца нужно в холодильнике не больше 36 часов.

Если у вас нет времени, чтобы испечь кулич, можно купить готовый в магазине. Однако и здесь есть свои тонкости. Роспотребнадзор советует внимательно прочесть, какие продукты входят в состав праздничного лакомства. Все ингредиенты должны быть натуральными – яйца, а не яичный порошок, сливочное масло, а не маргарин, сахар, а не сахарозаменитель, предупреждают эксперты. Сверху кулич должен быть сухим, иначе он может испортиться до окончания срока годности. В ведомстве считают, что лучше не покупать куличи, обсыпанные разноцветными кондитерскими шариками, гораздо вкуснее и полезнее изделия с натуральными украшениями: орехами, глазурью и цукатами.

Еще одно популярное праздничное блюдо – творожная пасха. Чтобы она получилась вкусной, творог для ее приготовления должен быть хорошего качества: белого цвета с кремовым оттенком, мягкой, нежно-маслянистой и однородной консистенции. Украсить пасхальное лакомство лучше натуральными цукатами, орехами и сухофруктами.

В этом году православные христиане в России празднуют Пасху 8 апреля.