Стихия испытает Подмосковье на прочность

В столичный регион прилетит мощный ветер

Его порывы вот-вот достигнут 17 м/секунду. Это произойдет сегодня, предупредили спасатели.

"В ближайшие один–три часа с сохранением до конца суток 2 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра", – сообщили в ведомстве.



Жителей просят закрыть окна и по возможности не пользоваться лифтом, передает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.