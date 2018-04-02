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Стихия испытает Подмосковье на прочность

В столичный регион прилетит мощный ветер

Его порывы вот-вот достигнут 17 м/секунду. Это произойдет сегодня, предупредили спасатели.

"В ближайшие один–три часа с сохранением до конца суток 2 апреля местами по Московской области и городу Москве ожидается усиление южного ветра", – сообщили в ведомстве.

Жителей просят закрыть окна и по возможности не пользоваться лифтом, передает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по области.

Яна ЕГОРОВА
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