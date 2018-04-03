Майские каникулы растянутся на 4 дня
Роструд напомнил россиянам об отдыхе на предстоящих майских праздниках. Первая рабочая неделя месяца продлится всего два дня.
"В связи с празднованием Первомая (официальное название праздника – День Весны и Труда), который в этом году приходится на вторник, россияне не будут работать 4 дня подряд", – цитирует источник в ведомстве "Интерфакс".
В субботу, 28 апреля, россиянам придется выйти на работу вместо понедельника, а выходные начнутся с 29 апреля и пройдут до среды, 2 мая, включительно.
На День Победы 9 мая выпадает только один выходной день. В Роструде подчеркнули, что никаких переносов не будет. При этом 8 мая по Трудовом кодексу рабочий день сократится на 1 час.
Также в ведомстве напомнили и об отдыхе в июне, связанном с Днем России. Население страны уйдет на небольшие каникулы в воскресенье, 10 июня, а приступит к работе только в среду, 13 июня. Вновь, как и в мае, придется отработать субботу вместо понедельника.
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