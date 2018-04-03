Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Роспотребнадзор проследит за сыром

Фото: pixabay.com
Роспотребнадзор будет бороться с недобросовестным импортом

Контроль за недорогим сыром и сырной продукцией будет ужесточен, заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова. 

На встрече Поповой с членами правления Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") обсуждались вопросы противодействия ввозу и обороту на территории России "сыроподобной продукции", сообщается на сайте Роспотренадзора. В ведомстве подчеркнули, что "в случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям... информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей".

По теме

По итогам встречи была достигнута договоренность об оперативном обмене информацией о фальсификации молочной продукции для того, чтобы надзорный орган быстро мог принять необходимые меры.

По итогам рабочей поездки президента Владимира Путина в Краснодарский край правительству поручено принять меры по контролю за оборотом в стране продукции сыроподобного типа. 

Отмечается, что выросшие обороты поставки в Россию сыроподобной продукции весьма осложнили положение российских производителей молока и молочной продукции. Очень часто импортные сыроподобные продукты после перемаркировки появляются на прилавках как сыры. Такая ситуация осложняет положение добросовестных отечественных производителей, подчеркивают в ведомстве.


Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Крым оградили от вражеских налетов

Теперь ни один самолет не полетает над черноморской акваторией

Судьбу Донбасса решают за спиной Кремля

Страны из "нормандской четверки" не сообщили России о запланированном саммите по больному вопросу

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей