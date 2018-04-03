Роспотребнадзор проследит за сыром
Контроль за недорогим сыром и сырной продукцией будет ужесточен, заявила главный государственный санитарный врач России Анна Попова.
На встрече Поповой с членами правления Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") обсуждались вопросы противодействия ввозу и обороту на территории России "сыроподобной продукции", сообщается на сайте Роспотренадзора. В ведомстве подчеркнули, что "в случае обнаружения продукции, не соответствующей установленным требованиям... информация о наименованиях конкретных производителей и брендов будет публиковаться в открытом доступе на Государственном информационном ресурсе в сфере защиты прав потребителей".
По итогам встречи была достигнута договоренность об оперативном обмене информацией о фальсификации молочной продукции для того, чтобы надзорный орган быстро мог принять необходимые меры.
По итогам рабочей поездки президента Владимира Путина в Краснодарский край правительству поручено принять меры по контролю за оборотом в стране продукции сыроподобного типа.
Отмечается, что выросшие обороты поставки в Россию сыроподобной продукции весьма осложнили положение российских производителей молока и молочной продукции. Очень часто импортные сыроподобные продукты после перемаркировки появляются на прилавках как сыры. Такая ситуация осложняет положение добросовестных отечественных производителей, подчеркивают в ведомстве.
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