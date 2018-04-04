В Москве построят более 180 км метро

Всего к 2021 году появятся 50 новых станций подземки

В стадии проектирования и подготовки градостроительной документации в данный момент находится более 180 км линий московского метрополитена. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, в работе отдельные участки Большой кольцевой линии (БКЛ), а также новые радикальные ветки от нее. Кроме того, разрабатываются перспективные участки существующих линий.

Хуснуллин подчеркнул, что проектирование БКЛ завершится до конца 2018 года.

"Кроме того, уже ведется проектирование нового участка Калининско-Солнцевской линии до аэропорта "Внуково", продление Люблинско-Дмитровской линии до станции "Лианозово" и в поселок Северный, и ряд других объектов", – цитирует его сайт градостроительного комплекса Москвы.

Марат Хуснуллин напомнил, что специалисты занимаются подготовкой градостроительной документации по Рублево-Архангельской линии. Благодаря этому появится дополнительный маршрут в международный деловой квартал "Москва-Сити". Всего к 2021 году планируется построить более 50 станций метро.