В Арктику отправят судно-беспилотник

Цифровую модель безэкипажного судна для суровых климатических условий создают в Росатоме

Применить новейшие информационные технологии в области морского и речного судоходства и сделать транспортировку грузов в Арктике дешевле и эффективнее – такую задачу решают сегодня на предприятии госкорпорации "Росатом" Российского федерального ядерного центра – Всероссийском научно-исследовательском институте экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ). Его специалисты приступили к разработке цифровой модели безэкипажного судна (БЭС), способного работать в сложных арктических условиях.

"При создании цифровой модели безэкипажного судна станет возможным получить существенные улучшения в конструкции корпуса, отказаться от надстройки, разместить в носовой части грузовой трюм, оптимизировать соотношения размерений судна, не боясь неблагоприятного влияния резкой качки на обитаемость экипажа, исключить системы обеспечения жизнедеятельности. Также можно увеличивать площади грузовых отсеков и увеличить сроки плавания судна", – рассказал РИА "Новости" представитель ядерного центра.

Он пояснил, что сейчас значительная доля затрат приходится на создание инфраструктуры, обеспечивающей жизнедеятельность экипажа на корабле. Плюс это требует места, которое в отсутствие обслуживающего персонала можно отдать под размещение грузов.

"На безэкипажном судне вместо людей будут приборы, которые обеспечивают передачу и получение сигнала, диагностику, мониторинг систем корабля и так далее. Это должно дать экономический эффект, особенно в трудных условиях арктического региона", – подчеркнул специалист.

Отметим, что идеей создания корабля без экипажа сейчас вдохновлены многие страны. Аналогичные разработки ведет Великобритания. Норвегия готовится запустить беспилотник для речных перевозок на небольшие расстояния. Заинтересованы в подобной технике Нидерланды, Франция, Китай, ряд стран ЕС.

В России разработка технологий безэкипажного судовождения идет сразу по нескольким направлениям, чтобы потом использовать такую технику в научно-исследовательских, спасательных, транспортных и других целях. Это заявлено как одна из целей Национальной технологической инициативы "Маринет". У РФ есть все шансы стать лидером в создании и применении технологий безэкипажного судовождения гражданского назначения.

Работа по созданию безэкипажного судна для Арктики является совместным проектом РФЯЦ-ВНИИЭФ с ФГУП "Крыловский государственный научный центр" и Институтом океанологии имени Ширшова Российской академии наук. В конце марта проект БЭС был представлен на совещании в Агентстве стратегических инициатив.