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На станции метро "Беломорская" начались отделочные работы

Фото: stroi.mos.ru
Открытие запланировано на 2018 год

На станции московского метро "Беломорская" Замоскворецкой линии начались архитектурно-отделочные работы. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, ведутся работы по отделке платформы и служебных помещений. При этом возведение основных конструкций станции "Беломорская" уже полностью выполнено.

"Строительство осложняется тем, что ряд работ производят в действующей зоне метрополитена, которые можно выполнять только в ночное время", – цитирует Хуснуллина сайт градостроительного комплекса Москвы.

Открытие станции "Беломорская" на участке Замоскворецкой линии между "Речным вокзалом" и "Ховрино" запланировано на 2018 год. Строительство началось после обращения местных жителей к Мэру Москвы Сергею Собянину.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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