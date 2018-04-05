Проекты ТПУ на Кожуховской линии выставят на торги

Будущие инвесторы построят многофункциональные центры

На торги в 2018 году для определения инвесторов выставят коммерческие объекты в составе транспортно-пересадочных узлов "Некрасовка" и "Лухмановская". Об этом рассказал первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев.

По его словам, участок Кожуховской линии метро от станции "Некрасовки" до "Косино" планируется ввести в строй в первую очередь.

"В скором времени мы планируем провести торги на привлечение инвесторов для строительства коммерческих частей ТПУ "Некрасовка" и "Лухмановская", распложенных на этом участке", – цитирует Суниева сайт градостроительного комплекса Москвы.

Он подчеркнул, что инвестору необходимо будет построить многофункциональный центр в составе ТПУ "Некрасовка" с торговой функцией и общественной зоной. Общая площадь здания составит около 56 тыс. кв. м. Кроме того, в сооружении построят подземную парковку на 300 машиномест.

В составе ТПУ "Лухмановская" инвесторам также предложат проекты возведения многофункционального комплекса, офисно-делового центра и апартаментов. Альберт Суниев уточнил, что площадь этого здания составит 190 тыс. кв. м.

По его словам, на этом участке Кожуховской линии создадут ТПУ "Косино". При этом проект реализует холдинг "Мосинжпроект" собственными силами.

"Проект является сложным единым инженерным технологическим комплексом (ЕИТК), в котором коммерческая часть связана конструктивно с объектами транспортной инфраструктуры", – добавил Суниев.

Пассажиропоток транспортно-пересадочного узела составит около 250 тысяч человек в сутки.