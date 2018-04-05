Генштаб РФ обвинили во взрыве на Украине

Киев продолжает "разоблачать" Москву, несмотря на отсутствие доказательств

Украинская служба безопасности нашла виновных в организации теракта в Киеве возле телеканала "Эспрессо", в котором ранения получил депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. Обвинения вновь пали на россиян, но на этот раз на жизнь депутата покушались якобы в Генштабе РФ.

"Организатор преступления – неустановленное лицо мужского пола, представитель главного управления генерального штаба Вооруженных сил РФ, который прибыл из РФ на Украину, где находился в период с 9 сентября по 11 сентября 2017 и с 10 октября по 15 октября 2017 года", – цитирует заместителя главы Службы безопасности Украины Виктора Кононенко телеканал "Эспрессо".

Он утверждает, что кроме россиянина подозреваемыми считаются еще три украинца. При этом двое из них скрываются в России, а один задержан и находится под стражей.

По словам Кононенко, следствие обратится к РФ по поводу выдачи виновных. При этом заместитель прокурора не подобрал ответа, чтобы назвать мотивы преступления. Несмотря на это, Кононенко считает виновной Москву и отмечает, что именно Мосийчук был нужен преступникам и это не являлось случайностью.

Зачем понадобилось Генштабу РФ покушаться на депутата, остается неизвестно.

В октябре 2017 г. у выхода из здания телеканала "Эспрессо" произошел взрыв. В результате погибли два человека, пострадали четверо, включая Мосийчука и политолога Виталия Бала.