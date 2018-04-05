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В Москву скоро придет лето

На следующей неделе в столичном регионе потеплеет до +20

Температура воздуха днем в Москве и по области растет. Об этом рассказал ведущий специалист Гидрометцентра России Анатолий Цыганков.

По его словам, 9 апреля ожидается до +16°C. А в последующие два дня столбики термометров поднимутся и вовсе до +20°C, передает "Подмосковье сегодня".

Ночная прохлада связана с тем, что в регионах до сих пор лежит снег, пояснил Цыганков.

Полина ДОРОЖКИНА
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