Норвегия бросит миллионы на борьбу с климатом

Всемирное семенохранилище на Шпицбергене будет усовершенствовано

На это власти страны готовы потратить почти $13 млн, чтобы обезопасить территорию от угроз, которые несет глобальное потепление. Об этом сообщили в Совете по туризму Норвегии Visit Norway.

Семенохранилище создано в 2006 г., это тоннель на глубине 120 м на острове Шпицберген, который рассчитан на 2,5 млрд семян. Сейчас в этом "подземном ковчеге" их хранится при постоянной температуре -18°C больше 1 млн образцов, представляющих 5 тысяч 978 видов сельскохозяйственных культур из всех стран мира.

Правительство Норвегии решило раскошелиться, после того как в прошлом году хранилище оказалось под угрозой затопления из-за таяния вечной мерзлоты, вызванного небывало высокими температурами, поясняет FlashNord. По плану модернизации "хранилища судного дня" будет проложен новый тоннель и построено служебное здание, где разместят аварийные мощности, холодильные установки и другое электрооборудование.