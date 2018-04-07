Дуров отрекся от подданства Великобритании

Создатель Telegram назвал фейком информацию из официального реестра фирм британского правительства

Павел Дуров утверждает, что его команда "уже несколько недель" расследует, кто стоит за "фейковой записью" о его британском подданстве. Об этом он заявил газете "Ведомости".



В конце февраля в официальном реестре фирм британского правительства появилась запись, согдасно которой Дуров значится гендиректором компании Telegram Open Network Limited. Там же указано, что он гражданин Великобритании.

В британском МВД не стали комментировать вопрос о получении Дуровым паспорта, отметив, что для открытия фирмы быть британским подданным не обязательно.

В сентябре прошлого года Дуров официально подтвердил, что имеет гражданство Сент-Китса и Невиса. Информация об этом появилась еще в 2014 году, но тогда он все отрицал.