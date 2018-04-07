Дуров отрекся от подданства Великобритании

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Павел Дуров утверждает, что его команда "уже несколько недель"
расследует, кто стоит за "фейковой записью" о его британском
подданстве. Об этом он заявил газете "Ведомости".
В конце февраля в официальном реестре фирм британского правительства появилась запись, согдасно которой Дуров значится гендиректором компании Telegram Open Network Limited. Там же указано, что он гражданин Великобритании.В британском МВД не стали комментировать вопрос о получении Дуровым паспорта, отметив, что для открытия фирмы быть британским подданным не обязательно.
В сентябре прошлого года Дуров официально подтвердил, что имеет гражданство Сент-Китса и Невиса. Информация об этом появилась еще в 2014 году, но тогда он все отрицал.
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