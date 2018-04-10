СБУ допрашивает моряков "Норда"

В Незалежной продолжают удерживать силой россиян

В СБУ допрашивают членов экипажа крымского судна "Норд", которое арестовали на Украине. Об этом рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева.

"По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ", – цитирует ее РИА "Новости".

Ранее, 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" задержали в Азовском море украинские пограничники. На борту находился экипаж из 10 человек, все – граждане РФ.

Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Через пять дней украинский суд наложил на него арест.

В пятницу, 6 апреля, девять членов экипажа были отпущены на свободу. Капитан "Норда" Владимир Горбенко остается под арестом, напоминает РИА ФАН. Его обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.