Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

СБУ допрашивает моряков "Норда"

В Незалежной продолжают удерживать силой россиян

В СБУ допрашивают членов экипажа крымского судна "Норд", которое арестовали на Украине. Об этом рассказала представитель судовладельца Анна Шевелева.

"По капитану адвокаты работают по оформлению залога, экипаж находится в Херсоне на допросе в СБУ", – цитирует ее РИА "Новости".

Ранее, 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" задержали в Азовском море украинские пограничники. На борту находился экипаж из 10 человек, все – граждане РФ.

Сейнер отконвоировали в порт Бердянска и выставили у него охрану. Через пять дней украинский суд наложил на него арест.

В пятницу, 6 апреля, девять членов экипажа были отпущены на свободу. Капитан "Норда" Владимир Горбенко остается под арестом, напоминает РИА ФАН. Его обвиняют по статье "Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Порошенко замахнулся на "Северный поток - 2"

Лучше качать газ по старому доброму украинскому маршруту, убежден Порошенко

"Коммуналка" подорожает летом

Власти не намерены вмешиваться в процесс повышения тарифов за услуги по обслуживанию дома

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей