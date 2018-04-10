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На Москву надвигается первая гроза

Жителям столицы нужно запастись зонтами

Стихия разыграется уже сегодня вечером. Ожидаются дожди и гроза.

А в целом 10 апреля погода будет хоть и облачная, но теплая. "Днем в Москве и Подмосковье облачно с прояснениями, вечером (после 18:00–19:00) кратковременный дождь, местами не исключена гроза", – уточнили синоптики.

При этом нынешний вторник в Москве станет самым теплым днем недели. Температура воздуха превысит норму на восемь – девять градусов, отмечает телеканал "360".


В столице столбики термометров поднимутся до +18 ... +20°C, а в Подмосковье – до +16…+22°C. 

Юго-западный с переходом на северный ветер будет несильным, 5 – 10 м/секунду. Атмосферное давление сначала упадет, а вечером станет расти и достигнет 749 мм ртутного столба. 

А в Петербурге сегодня также ожидается облачная погода, с прояснениями. Температура воздуха ночью 0 ... ..+2 °C , днем +6 ... +8 °C. Утром на дорогах местами была гололедица. Атмосферное давление в течение дня будет повышаться, сообщает FlashNord со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

Яна ЕГОРОВА
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