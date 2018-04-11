В Хабаровском крае объявлен день траура

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В Хабаровском крае четверг, 12 апреля, объявлен днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщил представитель регионального правительства.
"Завтра на территории Хабаровского края мы вводим траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8", – цитирует его РИА "Новости".
Вертолет упал в Хабаровске в поле недалеко от построек промзоны. В результате погибли 6 человек.
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