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В Хабаровском крае объявлен день траура

В четверг приспустят государственные флаги

В Хабаровском крае четверг, 12 апреля, объявлен днем траура по погибшим в крушении вертолета Ми-8. Об этом сообщил представитель регионального правительства.

"Завтра на территории Хабаровского края мы вводим траур. Будут приспущены государственные флаги, отменены развлекательные мероприятия в связи с крушением Ми-8", – цитирует его РИА "Новости".

Вертолет упал в Хабаровске в поле недалеко от построек промзоны. В результате погибли 6 человек. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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