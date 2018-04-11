Мобильный интернет в Москве признан самым доступным среди мегаполисов мира

Москвичам эта услуга обходится в 5 раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка

Москва является мировым лидером по доступности мобильного интернета. Подключение к Сети обходится москвичам и гостям столицы в 5 раз дешевле, чем жителям Нью-Йорка, Сингапура, Дубая и других мегаполисов. Этого удалось добиться благодаря высокой конкуренции и активному развитию городской сетевой инфраструктуры, сообщил руководитель Департамента информационных технологий Москвы Артем Ермолаев.

В настоящее время услугой мобильного интернета пользуются более 90% горожан, сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. С помощью смартфонов, компьютеров, ноутбуков, планшетов люди выходят в "глобальную паутину" много раз в день.

При этом к домашнему широкополосному интернету подключено более 90% квартир в Москве. По данным Департамента информационных технологий, скорость каждого пятого подключения домашнего интернета в городе превышает 100 мегабит в секунду. Этого хватает для просмотра нескольких видео в формате 4K одновременно. Скорость интернета от 101 до 200 мегабит в секунду устраивает 14% москвичей. Еще 5% выбрали для домашнего интернета скорость 200 мегабит в секунду. А около трети горожан (34%) довольствуются скоростью ниже 50 мегабит в секунду – этого хватает, чтобы отправлять сообщения и посещать различные сайты.

Таким образом, Москва входит в топ-10 крупнейших городов мира с самой высокой скоростью фиксированного интернета.