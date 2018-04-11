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Трампа сожгут и лишат звания

Дональд Трамп. Фото: GLOBAL LOOK press/Ron Sachs
На президента ополчилось казачество

Питерские казаки решили поквитаться с американским лидером. На фоне яростных заявлений Дональда Трампа они намерены смастерить чучело президента, а затем сжечь его вместе с национальным флагом США.

Кроме того, из-за, мягко говоря, напряженных российско-американских отношений казаки из общества "Ибрис" Северной столицы собираются лишить главу заокеанского государства звания почетного казака. Об этом сообщает Telegram-канал "Темник". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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