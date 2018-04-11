Повышение трудоспособного возраста не за горами

Пришло время серьезно поговорить об увеличении пенсионного возраста, уверен премьер-министр России Дмитрий Медведев. О неизбежности пенсионной реформы он заявил депутатам, выступая с отчетом о работе правительства.

"При принятии решения о пенсионном возрасте, очевидно, не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели", – подчеркнул глава исполнительной власти.

Свое решение Медведев объяснил так: нынешний возраст пенсионеров установлен еще в 1930-е гг., которые считаются одним из самых тяжелых периодов нашей страны.

"Продолжительность жизни в нашей стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас. Средняя продолжительность жизни в середине 30-х годов была 39-41 год", – пояснил председатель правительства, добавив, что мы живем в эре высоких технологий, "в другой стране, с другой медициной".

Сегодня российских женщин провожают на заслуженный отдых в 55 лет, мужчин – в 60. Однако еще в феврале эксперты обмолвились о необходимости повышения пенсионного возраста. Бездействие, считают статистики, приведет к уменьшению размера пособий и росту налогов, которые возложат на плечи работающих. Тогда же о неизбежности реформы говорил экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Кроме пенсионного вопроса, Медведев затронул и другие социальные сферы. Так, говоря о здравоохранении, он отметил, что за шесть лет удалось снизить общую смертность почти на 7%.

За это время была перестроена система экстренной помощи, создана сеть региональных сосудистых центров, отделений с самым современным оборудованием. "Результат – за шесть лет смертность от инсультов снизилась на 20%, от инфарктов – на 17%", – подчеркнул премьер.

В то же время, по словам Медведева, продолжительность жизни увеличилась до 73 лет, что на два с половиной года больше, чем было. В этом есть заслуга прорыва в медицине высоких технологий. Кроме того, ситуация улучшилась и на фармакологическом рынке.

Прошедшая шестилетка подарила стране 43 тысячи спортивных объектов.

Однако не все так радужно. По-прежнему основной российской проблемой остается бедность, которую, по заверениям премьера, будут искоренять всеми возможными способами.

К слову, уже проделана немалая работа. Например, "впервые в истории современной России" МРОТ вырастет до прожиточного минимума, с 1 мая он составит 11 163 рубля.

"Это коснется более 3 млн человек, причем половина из них работает в бюджетной сфере", – подчеркнул Медведев, добавив, что для этих целей регионам из резервного фонда правительства выделено 36 млрд рублей.