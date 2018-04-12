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Меркель не любит россиян из-за "некой фобии"

Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK press/Stocki
Якунин рассказал, почему канцлер Германии боится говорить по-русски

Экс-руководитель РЖД Владимир Якунин рассказал о советском солдате, который украл велосипед у маленькой Ангелы Меркель. Именно эта история и стала причиной неприязни канцлера Германии к россиянам. Об этом он написал в своей книге "Коварная колея" (Treacherous Path), сообщает РИА "Новости".

По словам Якунина, родившаяся в Восточной Германии Меркель хорошо говорит по-русски, но с россиянами она общается только через переводчика. Его предположение о том, что канцлер страдает "некой фобией", подтвердилось во время личной беседы.

Экс-глава РЖД рассказал, что Ангела Меркель приветствовала его у дверей приемной и заговорила с ним по-русски. "Господин Якунин, вы правы, я действительно боюсь говорить на русском. Когда я была маленькой, советский солдат украл у меня велосипед, и с тех пор я испытываю чувство, которое, я полагаю, можно назвать неприязнью по отношению к русским", – процитировал он Меркель.

Якунин ответил, что если бы он "хоть на секунду мог представить себе, что это вылечит раны" Меркель, то кинулся бы в расположенный неподалеку универмаг и "скупил бы все велосипеды, которые у них есть". Однако это, по его мнению, вряд ли поможет.

Книга "Коварная колея" на английском языке вышла 12 апреля в издательстве Biteback Publishing в бумажном и электронном форматах.

Вероника ПОДСТРЕХИНА
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