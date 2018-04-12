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Появление Сечина в суде стало "удивительным событием"

Игорь Сечин. Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Дело Улюкаева может измениться кардинальным образом

Глава "Роснефти" Игорь Сечин впервые пришел в суд, где дал показания, которые могут коренным образом повлиять на дело бывшего министра экономического развития Алексея Улюкаева. Директор нефтегазовой компании признался, что является "основным свидетелем". Его появление на заседании защита назвала "удивительным событием".

"Произошло удивительное событие – к нам пришел Сечин и признал, что Улюкаев не мог влиять на приватизацию акций "Башнефти", у него не было полномочий, единственный орган, который мог повлиять – это правительство", – передает заявление адвоката экс-министра Тимофея Гриднева "РИА Новости".

За покровительство в данном вопросе, настаивает сторона обвинения, и просил взятку Улюкаев. Исходя из показаний Сечина, Гриднев предположил, что "в данном случае свидетель обвинения встал на сторону защиты".

Допрос главы "Роснефти" в Мосгорсуде, где сегодня, 12 апреля, рассматривалась жалоба защиты экс-министра, продолжался полтора часа и прошел в закрытом режиме для "сохранения коммерческой тайны" компании. "Я надеялся, что суд первой инстанции примет мои письменные показания, к сожалению, этого не произошло. Поэтому, как только появилась возможность, я пришел в суд. Для меня это был принципиальный вопрос, потому что я хотел, чтобы мои показания были учтены судом. Я являюсь основным свидетелем, и для меня это было делом чести", – цитирует Сечина Telegram-канал LIFE SHOT.

Напомним, бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев за взятку в $2 млн приговорен к восьми годам колонии строго режима. Еще столько же после выхода на свободу ему запрещено будет работать на госслужбе. Также суд обязал его выплатить штраф в 130 млн рублей.

Между тем вердикт вызвал общественный резонанс, поскольку еще один участник "сделки" ни разу не присутствовал на допросе. Это появление Сечина в стенах суда первое.   

Оксана ПОДТУРКИНА
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