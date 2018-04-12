Экс-министр сможет снова поработать в правительстве

Мосгорсуд изменил приговор бывшему министру экономического развития Алексею Улюкаеву.

Ранее чиновнику запрещалось занимать госдолжности 8 лет после приговора, теперь запрет снят, сообщает Telegram-канал Mash. Остальные решения суда первой инстанции апелляционный суд оставил в силе.

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В декабре прошлого года Улюкаев был приговорен к восьми годам колонии строгого режима за получение взятки в $2 млн за выдачу "Роснефти" положительной оценки сделки. Дополнительно экс-министр должен выплатить штраф в размере 130 млн рублей.