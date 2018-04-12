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Зюганов попал в реанимацию

Геннадий Зюганов. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
Политик был госпитализирован из-за обострения болезни

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов после операции находится в реанимации одной из столичных больниц. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

По сообщению Telegram-канала Mash, у лидера коммунистов обострилось хроническое заболевание и ему потребовалось хирургическое вмешательство.

Пресс-секретарь Зюганова Александр Ющенко опроверг информацию о его госпитализации. 

Валентина МАЙОРОВА
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