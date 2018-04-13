Роскомнадзор внес Telegram в черный список

Распоряжение появилось на портале ведомства

Сайт Telegram (t.me) и веб-версия мессенджера (web.telegram.org) добавлены в реестр запрещенных интернет-ресурсов. Содержащуюся в приложении информацию теперь нельзя распространять в России.

Соответствующее сообщение размещено на официальном сайте Роскомнадзора.

Серверы будут находиться в так называемом "черном" списке до тех пор, пока руководство мессенджера и сайта не предоставит доступ властям к переписке своих пользователей.