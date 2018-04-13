Собянин взял домой собаку из приюта

Мэр завел нового друга

Мэр Москвы Сергей Собянин взял на поруки четвероногого друга из приюта для животных. Так бездомный пес по кличке Джоуи стал домашним.

О новом воспитаннике мэр написал на своей странице в соцсетях "ВКонтакте" и Twitter.

"Пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо – у меня теперь новый друг", – похвастался Собянин.

Сегодня на Тверском бульваре столицы работают десять благотворительных фондов и организаций, которые помогают и животным, и их хозяевам. В списке: муниципальные приюты "Зоорассвет" и в Зеленограде; благотворительные фонды "Я свободен", "Собаки, которые любят", "Дарящие надежду" и "Страна животных"; центры реабилитации животных "Лапа дружбы" и "Юна"; учебно-кинологический центр "Собаки-помощники" и, наконец, центр содержания бездомных животных АНО "Домашний".

Тут же организовали фотовыставку. Со снимков глядят бездомные животные и медийные лица, такие как Иван Ургант, Юлия Пересильд, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярская и Анна Чиповская.

Всего в Москве открыто порядка 13 городских центров для безнадзорных животных, в которых нашли приют около 16 тысяч собак и более 700 кошек. Плюс в столице имеются небольшие частные приюты, созданные благотворительными фондами, где животные лечатся и проходят реабилитацию.

Приюты не только ищут новых хозяев для животных, отправленных в отставку прежними владельцами, но и помогают вернуть "потеряшек". За два последних года в добрые руки по договорам опеки из городских приютов передали свыше 2 тысяч кошек и в четыре раза больше собак. То есть ежедневно кров получают в среднем семь собак и две кошки.

Кроме того, в столице исправно работает служба неотложной ветеринарной помощи. Ее автомобили укомплектованы современным оборудованием, что позволяет прямо в машине или на дому проводить диагностику, в том числе ЭКГ, УЗИ, лабораторные исследования. В прошлом году такие бригады выезжали на дом около 2 тыс. раз, и уже порядка тысячи вызовов поступило в этом.

Сегодня разрабатывается новый онлайн-сервис для владельцев домашних животных – Городская ветеринарная автоматизированная система (ВетАС). Им будет доступна электронная регистрация и амбулаторные карты.

Система будет оповещать о вакцинации и карантинных зонах, плановых прививках и о месте нахождения питомца, если вдруг он потеряется. Но самое главное – в системе предусмотрена запись к ветеринару.

И еще одна приятная новость для владельцев братьев наших меньших: вся информация о домашнем животном будет привязана к личному кабинету его хозяина на портале mos.ru.