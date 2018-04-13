Собянин взял домой собаку из приюта
Мэр Москвы Сергей Собянин взял на поруки четвероногого друга из приюта для животных. Так бездомный пес по кличке Джоуи стал домашним.
О новом воспитаннике мэр написал на своей странице в соцсетях "ВКонтакте" и Twitter.
"Пообщался с представителями благотворительных фондов, которые помогают бездомным животным. Они рассказывают, чем можно помочь четвероногим, подыскивают новых хозяев. Я искренне благодарен тем, кто дает животным новый дом и новую жизнь. Сам не смог пройти мимо – у меня теперь новый друг", – похвастался Собянин.
Сегодня на Тверском бульваре столицы работают десять благотворительных фондов и организаций, которые помогают и животным, и их хозяевам. В списке: муниципальные приюты "Зоорассвет" и в Зеленограде; благотворительные фонды "Я свободен", "Собаки, которые любят", "Дарящие надежду" и "Страна животных"; центры реабилитации животных "Лапа дружбы" и "Юна"; учебно-кинологический центр "Собаки-помощники" и, наконец, центр содержания бездомных животных АНО "Домашний".
Тут же организовали фотовыставку. Со снимков глядят бездомные животные и медийные лица, такие как Иван Ургант, Юлия Пересильд, Юлия Высоцкая, Елизавета Боярская и Анна Чиповская.
Всего в Москве открыто порядка 13 городских центров для безнадзорных животных, в которых нашли приют около 16 тысяч собак и более 700 кошек. Плюс в столице имеются небольшие частные приюты, созданные благотворительными фондами, где животные лечатся и проходят реабилитацию.
Приюты не только ищут новых хозяев для животных, отправленных в отставку прежними владельцами, но и помогают вернуть "потеряшек". За два последних года в добрые руки по договорам опеки из городских приютов передали свыше 2 тысяч кошек и в четыре раза больше собак. То есть ежедневно кров получают в среднем семь собак и две кошки.
Кроме того, в столице исправно работает служба неотложной ветеринарной помощи. Ее автомобили укомплектованы современным оборудованием, что позволяет прямо в машине или на дому проводить диагностику, в том числе ЭКГ, УЗИ, лабораторные исследования. В прошлом году такие бригады выезжали на дом около 2 тыс. раз, и уже порядка тысячи вызовов поступило в этом.
Сегодня разрабатывается новый онлайн-сервис для владельцев домашних животных – Городская ветеринарная автоматизированная система (ВетАС). Им будет доступна электронная регистрация и амбулаторные карты.
Система будет оповещать о вакцинации и карантинных зонах, плановых прививках и о месте нахождения питомца, если вдруг он потеряется. Но самое главное – в системе предусмотрена запись к ветеринару.
И еще одна приятная новость для владельцев братьев наших меньших: вся информация о домашнем животном будет привязана к личному кабинету его хозяина на портале mos.ru.
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