Украинский режиссер раскрыл особую ментальность россиян
Украинский режиссер белорусского происхождения Сергей Лозница заявил, что у русских – ментальность преступников.
В интервью британской The Guardian он подчеркивает, что история России бесконечно воспроизводит эту криминальную систему. "Очень сложно изменить ментальность целой нации. Вопрос в том, как научить людей, которые не хотят ничему учиться", – сетует режиссер.
Трагедия России заключается в том, что она обречена воспроизводить себя, резюмировал Лозница. "Ад заключается не в том, что происходит нечто чудовищное. Ад – это когда ужасное случается снова и снова", – говорит режиссер. При этом Лозница признает, что черпает из этого ада вдохновение для работы: "В России есть какая-то магия. Можно сказать, что ад по-своему притягателен", – подчеркнул он.
Лозница считает, что Европа должна активнее реагировать на происходящие на юго-востоке Украины события. По его мнению, сейчас в политике нет фигур масштаба Уинстона Черчилля – тех, кто способен взять на себя ответственность и действовать.
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