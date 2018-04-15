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Британия задумалась об атаке на Россию

Фото: pixabay.com
Отношения между двумя странами накалились до предела

Британцы не могут успокоиться, и намерены совершить кибератаку на российские компьютерные сети.

Такие меры являются ответом на якобы вмешательство Москвы в киберпространство Великобритании.

"Если они будут действовать против нас агрессивно, конечно, у нас будет возможность сделать им что-то", – цитирует одного из источников газета Sunday Times.

При этом британские власти уже предупредили ключевые объекты инфраструктур страны о готовящемся нападении со стороны России. В Лондоне ожидают распространения в Сети компромата на членов кабинета министров, парламентариев и нескольких высокопоставленных лиц. Отмечается, что предупреждение получила сама Тереза Мэй.

"Мы знаем, что у России в сценарии – материалы компрометирующего характера, мы готовы к этому. Нам известно, что у них есть возможности внедряться в таких масштабах", – сказал источник.

Однако, какие именно будут атаки и по какой причине не уточняется, видимо, британцам уже везде мерещатся враги из России.

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