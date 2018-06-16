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Коммунист и эсер просят подписи независимых мундепов Москвы

Фото: ТАСС/Анна Исакова
Они направили письмо главам и депутатам нескольких муниципальных округов

Выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин и кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов обратились к независимым муниципальным депутатам с просьбой. Они попросили предоставить им подписи, которые нужны для регистрации.

"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", – приводит отрывки из сообщения "Интерфакс".

Отмечается, что для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы требуется собрать не меньше 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.

"Если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов", – говорится в письме.

При этом Кумин и Свиридов пообещали предоставить со своей стороны подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.

Директор Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков считает это хорошим решением.

"Хороший ход. Свиридов, наверное, единственный из СР, которого стоит поддержать. Им бы сейчас поактивнее, поагрессивнее", – написал он на своей странице в Facebook.

Письмо отправлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.

Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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