Коммунист и эсер просят подписи независимых мундепов Москвы
Выдвинутый от партии КПРФ кандидатом в мэры Москвы Вадим Кумин и кандидат от "Справедливой России" Илья Свиридов обратились к независимым муниципальным депутатам с просьбой. Они попросили предоставить им подписи, которые нужны для регистрации.
"В ряде муниципальных образований благодаря победе над "Единой Россией" независимые депутаты доминируют. В ваших муниципальных образованиях как раз такая ситуация", – приводит отрывки из сообщения "Интерфакс".
Отмечается, что для регистрации кандидатов на выборах мэра Москвы требуется собрать не меньше 110 подписей муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях.
"Если депутаты в ваших районах поставят подписи только за названных кандидатов, то в совокупности может пропасть более 100 подписей муниципальных депутатов", – говорится в письме.
При этом Кумин и Свиридов пообещали предоставить со своей стороны подписи депутатов от КПРФ и "Справедливой России" другим независимым кандидатам.
Директор Центра политической конъюктуры Алексей Чеснаков считает это хорошим решением.
"Хороший ход. Свиридов, наверное, единственный из СР, которого стоит поддержать. Им бы сейчас поактивнее, поагрессивнее", – написал он на своей странице в Facebook.
Письмо отправлено главам и депутатам муниципальных округов Якиманка, Гагаринский, Коньково, Ломоносовский, Тверской, Тропарево-Никулино, Щукино, Пресненский, Хамовники, Зюзино, Аэропорт, Арбат, Мещанский, Дорогомилово, Красносельский и Марьина Роща.
Напомним, выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября в единый день голосования.
Трамп устроил разнос "большой семерке"
Американский политик отчитал своих коллег
Украинцы оправдались за поражение в танковом биатлоне
На плачевном результате сказалось состояние танка
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Киев оставил Донбасс без воды
- На Украине раскусили хитрый план Путина
- Украинцы оголяются ради Европы
НЛО
- К Земле приближается опасный астероид
- Человечество не оставило пришельцам шансов
- Инопланетяне себя рассекретили
Выбор читателей
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- "Все шире и шире": Волочкова показала пикантное фото
- Доллар полетел в пропасть
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина