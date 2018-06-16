Названы смертельные профессии России

В список неожиданно попали мусорщики

Эксперты, основываясь на данных статистики составили рейтинг опасных профессий в России.

Первое место в перечне заняли рыбаки. Отмечается, что у них самый большой коэффициент погибших на 100 тысяч работников (40,3). За год погибли 17 человек, передает "Российская газета".

"Серебро" отдали строителям. В прошлом году умерли 214 работников в этой профессии.

Третье место заняли водители. За работой скончались 39 человек.

Отмечается, что в рейтинг неожиданно вошли мусорщики, которых за год погибло 40 человек. При этом эксперты не указали по каким причинам скончались работники.