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Названы смертельные профессии России

Фото: GLOBAL LOOK press/Nikolay Gyngazov
В список неожиданно попали мусорщики

Эксперты, основываясь на данных статистики составили рейтинг опасных профессий в России.

Первое место в перечне заняли рыбаки. Отмечается, что у них самый большой коэффициент погибших на 100 тысяч работников (40,3). За год погибли 17 человек, передает "Российская газета".

"Серебро" отдали строителям. В прошлом году умерли 214 работников в этой профессии.

Третье место заняли водители. За работой скончались 39 человек.

Отмечается, что в рейтинг неожиданно вошли мусорщики, которых за год погибло 40 человек. При этом эксперты не указали по каким причинам скончались работники.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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