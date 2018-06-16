Собянин встретился с волонтерами своего избирательного штаба

Мэр Москвы поблагодарил всех за выполнение сложной работы

Сергей Собянин в Центральном доме предпринимателей, где находится его предвыборный штаб, встретился с волонтерами.

По его словам, это очень сложная и непростая работа, которая требует ответственности.

"По сути дела вы разделили часть ответственности за все, что происходит в городе, со мной. Я очень благодарен вам. Я прибавил вам работы. Я выдвинулся не от партии, а от москвичей. Для этого нужно собрать 36 тыс. подписей", – цитирует его агентство "Москва".

Сергей Собянин попросил волонтеров выполнить работу честно и ответственно.

Напомним, что С. Собянин объявил о решении баллотироваться на выборы мэра Москвы во время празднования четырехлетия проекта "Активный гражданин". Он будет участвовать в них в порядке самовыдвижения.

Выборы мэра Москвы пройдут в Единый день голосования 9 сентября 2018 года.