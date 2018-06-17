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Легендарный монстр нашелся в Китае

Global Look Press
Существо может быть собратом знаменитого лох-несского чудовища

В озере китайского города Синьцзян заметили странного обитателя и сняли его на видео.

На кадрах видно, как воде плещется нечто, весьма похожее на чудовище, предположительно обитающее в шотландском озере Лох-Несс. Видео снял один из работников парка около озера Канас по имени Ван Синьань. По его словам, это не могли быть обычные волны, поскольку они двигались против течения, передает Daily Mail.

Директор центра дикой природы на озере Канас Сунь Цзидан предположил, что запечатленное на видео существо может быть морским животным, которое случайно зашло в водоем, пока искало себе пропитание.

Лох-несское чудовище – всемирно известная городская легенда, согласно которой в озере Ло-Несс живет животное, которое является дальним родственником динозавров.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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