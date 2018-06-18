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Фигуристка Медведева оправдалась за бегство в Канаду

Евгения Медведева. Фото: GLOBAL LOOK press/Naoki Nishimura
Спортсменка раскрыла причину расставания с Тутберидзе

Фигуристка отметила, что успехи одной из воспитанниц канадского тренера Брайана Орсера сподвигли ее на переход.

"Это первое, что мне пришло в голову, когда я стала думать о переходе. Юна Ким в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи", – рассказала Медведева в интервью Риа Новости.

Мастер спорта по фигурному катанию Этери Тутберидзе тренировала Евгению Медведеву в течение 11 лет. Их сотрудничество закончилось в мае этого года. Российская фигуристка приехала в Канаду 17 июня.

Евгения Медведева выступает в одиночном катании. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года.

Евгения КАРПУНИНА
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