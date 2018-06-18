Фигуристка Медведева оправдалась за бегство в Канаду

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Фигуристка отметила, что успехи одной из воспитанниц канадского тренера Брайана Орсера сподвигли ее на переход.
"Это первое, что мне пришло в голову, когда я стала думать о переходе. Юна Ким в 19 лет выиграла Олимпиаду в Ванкувере, а в 23 с небольшим стала второй на Играх в Сочи", – рассказала Медведева в интервью Риа Новости.
Мастер спорта по фигурному катанию Этери Тутберидзе тренировала Евгению Медведеву в течение 11 лет. Их сотрудничество закончилось в мае этого года. Российская фигуристка приехала в Канаду 17 июня.
Евгения Медведева выступает в одиночном катании. Она является двукратным серебряным призером Олимпийских игр 2018 года.
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