Земфира пожаловалась на преследование

Певица возмущена поведением "сумасшедших" фанатов

Российская исполнительница призналась, что устала от чрезмерного внимания к себе со стороны поклонников. На своей официальной странице в Facebook Земфира разместил пост, в котором описала, насколько ее измучили "помешанные" фанаты.

Артистка напомнила свой возраст (41 год) и объяснила, что сейчас она хочет "уважения, личного пространства и выбора". Певица рассказала, что некоторые спали у ее входной двери на коврике, звонили в дверь по несколько часов и "требовали, требовали".

"Выйди , открой , поговори , "ты не понимаешь" , – цитирует Земфира просьбы "ненормальных" поклонников.

Также певица отметила, что с частью из них она поддерживала "человеческие отношения".

В июне концерты Земфиры в Нижнем Новгороде и Калининграде отменили из-за ЧМ-2018. Позже выяснилось, что организаторы мероприятий установили даты проведения, не согласовав их с региональными властями.