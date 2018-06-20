В Москве возводят 54 проекта ТПУ

Пассажиры смогут быстро и комфортно пересесть с одного транспорта на другой

В Москве строятся 54 транспортно-пересадочных узла (ТПУ). Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, основная задача таких узлов состоит в обеспечении комфортной и быстрой пересадки с одного транспорта на другой.

"Все запланированные 54 ТПУ уже поставили на ноги – они или проектируются, или строятся", – цитирует его сайт градостроительной политики Москвы.

Хуснуллин подчеркнул, что в столице построят больше 250 ТПУ. При этом 150 из них капитальные. Для строительства инвесторы привлекаются через аукционы.

Первый заместитель генерального директора по девелопменту АО "Мосинжпроект" Альберт Суниев подчеркнул, что на открытых электронных аукционах для привлечения инвестиций выставят 10 коммерческих проектов.