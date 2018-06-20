Глава штаба Собянина рассказал о фэйковых сайтах

Достоверную информацию о предвыборной кампании можно получить только на официальном сайте мэра

Глава избирательного штаба Сергея Собянина Константин Ремчуков утверждает, что в Сети появились сайты с недостоверной информацией. По его словам, единственным источником по предвыборной кампании является только персональный сайт Сергея Собянина.

"Хотел бы попросить обратить внимание, что вся достоверная информация есть только на sobyanin.ru, потому что сейчас говорят, появилось много фейковых сайтов, порталов, которые якобы от имени С.Собянина. Вполне возможно могут появиться данные и информация, которые будут носить провокационный либо недостоверный характер", – сказал Ремчуков.

Напомним, выборы мэра, в которых действующий градоначальник Сергей Собянин будет участвовать в качестве самовыдвиженца, пройдут в Москве 9 сентября.

Избирательный штаб Собянина начал работать 15 июня. О желании работать в нем изъявили более 6 тысяч человек.

Среди тех, кто подал документы для регистрации кандидатами, – глава Таганского района Илья Свиридов от партии "Справедливая Россия", летчик-космонавт Сергей Ревин от Российской экологической партии Зеленые, экс-депутат Госдумы Вадим Кумин от КПРФ, глава крестьянского хозяйства, бизнесмен Герман Стерлигов, глава столичного муниципального округа Красносельский Илья Яшин, а также музыкант, лидер группы "Коррозия металла" Сергей "Паук" Троицкий и российский журналист Антон Красовский. Также свою кандидатуру выдвинул действующий мэр Сергей Собянин, который намерен участвовать в выборах как самовыдвиженец.