В убийстве Кеннеди вскрылись новые факты

Специалисты узнали, мог ли политик выжить после покушения

В честь пятидесятилетия со дня гибели сенатора Роберта Кеннеди американские ученые опубликовали исследования, в котором выяснили основные моменты смерти сенатора. Специалисты изучили данные вскрытия и воспоминания очевидцев. Так же эксперты поэтапно восстановили методы оказания первой помощи в больнице.

Врач Марвин Эшер заметил у Кеннеди поверхностное дыхание и пульс (50-60 ударов), при этом пациент мог двигать руками. Когда сенатор терял сознание радиолог Стенли Або убрал сгусток крови в раневом отверстии на голове, просунув палец в отверстие. Кровь перестала скапливаться, и Кеннеди не на долго пришел в сознание – передает "Газета.ru".

Данные вскрытия показали, что в сенатора выстрелили 3 раза. Позади правого уха врачи обнаружили следы пороха и ожогов. Это говорит о том, что преступник выстрелил с расстояния 3 дюймов.

На вопрос-могли ли Кеннеди спасти, если бы инцидент произошел в 2018 году– эксперты ответили: "Несмотря на многочисленные достижения в визуализации, анестезии и хирургической техники за последние 50 лет, повреждение ствола мозга и его кровеносных сосудов остается разрушительным и катастрофическим ранением".

Эмигрант из Палестины выстрелил несколько раз в Роберта Кеннеди 5 июня 1968 года. Политика доставили в больницу, спустя сутки он скончался.