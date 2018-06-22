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Участок Калининско-Солнцевской линии сдадут точно в срок

Фото: stroi.mos.ru
Работы выполняются строго по графику

Заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин утверждает, что строительство станций на участке Калининско-Солнцевской линии метро проходило точно в срок и без отклонений.

По его словам, работы велись в сложных условиях, так как там много существующих инженерных коммуникаций, а также сложный рельеф с преобладанием перепадов. Однако это никак не повлияло на темпы строительства, передает сайт градостроительства Москвы.

"Всего на этом участке желтой ветки было пройдено 14 тоннелей между станциями. В настоящее время все станции находятся в высокой степени готовности, на них ведутся пусконаладочные работы. Проведены комплексные испытания систем пожарной безопасности при помощи создания управляемого задымления", – добавил Марат Хуснуллин.

В четверг, 21 июня, Мэр Москвы Сергей Собянин провел технический пуск нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метро от "Раменок" до "Рассказовки". Он подчеркнул, что ввести в эксплуатацию данный участок планируется в конце августа – в начале сентября.

"Вся стройка в основном завершена. Нам предстоит наладить, передать в эксплуатацию, обкатать все станции так, чтобы все работало бесперебойно. На это потребуется ещё немало времени", – отметил Сергей Собянин.

Строительные работы на участке от "Раменок" до "Рассказовки" начались в 2014 году, а в июне 2017 года была завершена проходка последнего перегонного тоннеля. Новый участок протяженностью 15,3 км состоит из семи станций: "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровское шоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка". 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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