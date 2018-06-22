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Новые участки "желтой" ветки метро облегчат москвичам дорогу

Запуск нового участка "желтой" ветки подземки снизит нагрузку на всю транспортную систему на западе Москвы

В скором времени благодаря запуску нового участка Калининско-Солнцевской линии столичного метрополитена значительно разгрузит Мичуринский проспект и Боровское шоссе. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин. 

"Новый участок Калининско-Солнцевской линии, технический пуск которого вчера произвел мэр Москвы Сергей Собянин, снизит загрузку Мичуринского проспекта и Боровскогошоссе на 15–20%, а также улучшит экологическую ситуацию в западных районах города", – отметил он. 

По его словам, запуск участка желтой ветки от "Раменок" до "Рассказовки" позволит увеличить провозную способность всех веток метро в западном направлении: на 55 тыс. человек в час. 

"С открытием нового радиуса улучшится транспортное обслуживание районов Раменки, Очаково-Матвеевское, Тропарево-Никулино, Солнцево, Ново-Переделкино, а также поселений Московский и Внуковское. А около 50% населения этих районов будет проживать в зоне пешеходной доступности станций", – подметил Хуснуллин. 

Новый участок Калининской ветки составляет около 14 км. По нему проходят станции "Мичуринский проспект", "Озерная", "Говорово", "Солнцево", "Боровскоешоссе", "Новопеределкино" и "Рассказовка"

Последний раз сразу 7 станций метро вводили 20 лет назад. 

Завершается строительство участка Калининско-Солнцевской линии ☀️ @mosmetro 🚇 до станции «Рассказовка»: позади годы напряженного труда в обводненных грунтах и неординарные проектные решения 👷🏻‍♂️👷🏻‍♀️, чтобы у 600 000 пассажиров 🚶🏼‍♂️🚶🏼‍♀️ на 15 км участке появились 7 новых станций, для обслуживания которых возводят электродепо #москва #мск #метро #мосметро #метрорастет #солнцево #moscow #moscowcity #metro #mosmetro #засобянина

Публикация от construction.complete (@construction.complete)

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