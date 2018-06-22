На столичных стройках сократилось число несчастных случаев

Городские власти и надзорные органы заботятся об охране труда и безопасности

С самого начала года городские власти отмечают положительную тенденцию. В Москве на стройках происходит не больше 15% несчастных случаев, тогда как в 2017-м этот показатель был в разы больше.

Этот вопрос сегодня, 22 июня. обсуждался на пресс-конференции "Взаимодействие Строительного комплекса города Москвы и саморегулируемого сообщества". Статистические данные привел первый замруководителя Департамента градостроительной политики Сергей Сущенко.

"Этот факт объясняется тем, что городские власти совместно с Мосгосстройнадзором и СРО с апреля 2018 года проводят активную совместную работу по профилактике несчастных случаев и информируют подрядчиков о необходимости следовать всем предписаниям надзорных органов и саморегулируемых организаций", – объяснил Сущенко.

По его словам, чтобы и дальше эти показатели продолжали снижаться, столичные власти систематизировали ряд мер, которые призваны усилить безопасность на стройках.

"Наша совместная задача – снизить до минимума травматизм на строительных площадках города, тем более в свете реализации масштабной Программы реновации", – заявил чиновник.

Всего с начала года в результате несчастных случаев пострадали 30 строителей, сообщил зампредседателя Мосгосстройнадзора Анатолий Кравчук. Он отметил, что ведется активная работа по охране труда и безопасности строительства.