В аэропорту "Шереметьево" появилась постоялица

Бездомная женщина умудрилась пожить в контрольной зоне

Каким образом ей удалось проникнуть туда без документов, пока неясно. Когда аэропорт ей поднадоел, женщина, видимо, решила сменить обстановку и захотела полететь в Симферополь. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Она исхитрилась попасть на борт самолета, где ее и обнаружили сотрудники компании-перевозчика. В пресс-службе аэропорта сообщили о проверке после этого странного происшествия и пообещали усилить контроль.

Постоялице аэропорта теперь грозит административный штраф.