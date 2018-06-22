Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В аэропорту "Шереметьево" появилась постоялица

Бездомная женщина умудрилась пожить в контрольной зоне

Каким образом ей удалось проникнуть туда без документов, пока неясно. Когда аэропорт ей поднадоел, женщина, видимо, решила сменить обстановку и захотела полететь в Симферополь. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".

Она исхитрилась попасть на борт самолета, где ее и обнаружили сотрудники компании-перевозчика. В пресс-службе аэропорта сообщили о проверке после этого странного происшествия и пообещали усилить контроль.

Постоялице аэропорта теперь грозит административный штраф.

Виктория БАЛАЯН
новости партнеров
Загрузка...

Аргентинцы взбуновались на ЧМ

Возмущенные спортсмены требуют отставки тренера

В войне США и Китая поражение потерпит Россия

Больше всего достанется рублю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей