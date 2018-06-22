В аэропорту "Шереметьево" появилась постоялица

Здоровье
- Правильная доза алкоголя борется с раком
- Найден неожиданный эффект голодания
- Названа смертельно опасная приправа
648 новости
Каким образом ей удалось проникнуть туда без документов, пока неясно. Когда аэропорт ей поднадоел, женщина, видимо, решила сменить обстановку и захотела полететь в Симферополь. Об этом сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
Она исхитрилась попасть на борт самолета, где ее и обнаружили сотрудники компании-перевозчика. В пресс-службе аэропорта сообщили о проверке после этого странного происшествия и пообещали усилить контроль.
Постоялице аэропорта теперь грозит административный штраф.
Возмущенные спортсмены требуют отставки тренера