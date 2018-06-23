Европа вымирает

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Согласно данным исследования австрийских демографов с 1990 года население Центральной и Восточной Европы резко сокращается. При этом в западной части наоборот растет.
Отмечается, что больше всего численность изменилась в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине и в Косово. Основная причина – эмиграция, передает "Интерфакс".
По мнению экспертов, такое явление является "беспрецедентным для мирного времени".
В Западной Европе увеличиваются показатели рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции – 18%.
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