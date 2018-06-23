Европа вымирает

Численность стран Старого Света падает

Согласно данным исследования австрийских демографов с 1990 года население Центральной и Восточной Европы резко сокращается. При этом в западной части наоборот растет.

Отмечается, что больше всего численность изменилась в Болгарии, Латвии, Литве, Молдавии, Боснии и Герцеговине и в Косово. Основная причина – эмиграция, передает "Интерфакс".

По мнению экспертов, такое явление является "беспрецедентным для мирного времени".

В Западной Европе увеличиваются показатели рождаемости. Так, в Ирландии прирост с 2000 года составляет 36%, во Франции – 18%.