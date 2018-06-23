В Москве появится инновационная больница

Медучреждение откроют уже через 3 года

В иннограде Сколково российские и южнокорейские специалисты построят больницу. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Инвестиции в проект, по его словам, составят около $70 миллиардов. Госпиталь, площадь которого составит 48 тысяч кв. м., откроют уже через 3 года.

"Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов", – цитирует Хуснуллина сайт градостроительства Москвы.

Отмечается, что больница будет специализироваться на таких направлениях, как кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия и ряде других. При этом помощь специалистов смогут получить более 26 тысяч пациентов в год.

Хуснуллин подчеркнул, что медкластер "Сколково" уже стал центром притяжения. Столичные власти продолжат развивать его и улучшать транспортную доступность иннограда. Ближайшую платформу "Трехгорка" превратят в современный ТПУ.

"Здесь будет ТПУ, который объединит железную дорогу и наземный общественный транспорт", – подчеркнул Хуснуллин.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что строительство госпиталя является важным проектом для города.