Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В Москве появится инновационная больница

Фото: stroi.mos.ru
Медучреждение откроют уже через 3 года

В иннограде Сколково российские и южнокорейские специалисты построят больницу. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин.

Инвестиции в проект, по его словам, составят около $70 миллиардов. Госпиталь, площадь которого составит 48 тысяч кв. м., откроют уже через 3 года.

"Мы уже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, в течение трех лет готовы будем принять первых пациентов", – цитирует Хуснуллина сайт градостроительства Москвы.

Отмечается, что больница будет специализироваться на таких направлениях, как кардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия и ряде других. При этом помощь специалистов смогут получить более 26 тысяч пациентов в год.

Хуснуллин подчеркнул, что медкластер "Сколково" уже стал центром притяжения. Столичные власти продолжат развивать его и улучшать транспортную доступность иннограда. Ближайшую платформу "Трехгорка" превратят в современный ТПУ.

"Здесь будет ТПУ, который объединит железную дорогу и наземный общественный транспорт", – подчеркнул Хуснуллин.

Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что строительство госпиталя является важным проектом для города.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

Эрдоган восхитился президентом РФ

Турецкий глава государства назвал своего кумира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей