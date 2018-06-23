Москву накроет сильная буря

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В воскресенье Москву накроют сильные дожди и грозы. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом рассказали представители ГУ МЧС России по Московской области.
"24 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы 13—18 метров в секунду", – говорится в сообщении.
Жителям столицы посоветовали не стоять и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.
Грозы и дожди ожидаются в Москве и в субботу. Температура воздуха составит +30°C. В воскресенье столбики термометра опустятся до +25°C, передает Гидрометцентр.
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