Москву накроет сильная буря

Жителей столицы предупредили о надвигающейся природной стихии

В воскресенье Москву накроют сильные дожди и грозы. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом рассказали представители ГУ МЧС России по Московской области.

"24 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы 13—18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали не стоять и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Грозы и дожди ожидаются в Москве и в субботу. Температура воздуха составит +30°C. В воскресенье столбики термометра опустятся до +25°C, передает Гидрометцентр.