Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Москву накроет сильная буря

Фото: GLOBAL LOOK press/ Dmitry Golubovich
Жителей столицы предупредили о надвигающейся природной стихии

В воскресенье Москву накроют сильные дожди и грозы. При этом ожидается усиление ветра с порывами до 18 м/с. Об этом рассказали представители ГУ МЧС России по Московской области.

"24 июня в Московской области ожидается кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы 13—18 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Жителям столицы посоветовали не стоять и не парковать машины под деревьями и шаткими конструкциями.

Грозы и дожди ожидаются в Москве и в субботу. Температура воздуха составит +30°C. В воскресенье столбики термометра опустятся до +25°C, передает Гидрометцентр.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Иностранные фанаты обсмеяли российские дороги

Хорватские болельщики обрадовались яме в асфальте

Эрдоган восхитился президентом РФ

Турецкий глава государства назвал своего кумира

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей