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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил реконструированный парк в Вольске Саратовской области.
Он остался доволен проделанной работой и посоветовал местным властям лучше следить за парком, чтобы растения не погибли из-за жары.
"У нас получился историко-культурный парк. Главное, чтобы были довольны граждане. Здесь есть и современная спортплощадка, и аттракционы, и лавочки, и много других интересных мест", – отметил спикер Госдумы.
Отмечается, что пешеходную зону в Вольске построили по инициативе Вячеслава Володина, которую торжественно открыли в ноябре 2016 года.
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