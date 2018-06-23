Спикер остался доволен проделанной работой

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин посетил реконструированный парк в Вольске Саратовской области.

Он остался доволен проделанной работой и посоветовал местным властям лучше следить за парком, чтобы растения не погибли из-за жары.

"У нас получился историко-культурный парк. Главное, чтобы были довольны граждане. Здесь есть и современная спортплощадка, и аттракционы, и лавочки, и много других интересных мест", – отметил спикер Госдумы.

Отмечается, что пешеходную зону в Вольске построили по инициативе Вячеслава Володина, которую торжественно открыли в ноябре 2016 года.