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В Кирове местный житель вывешивает за окно мертвых голубей

О жутком зрелище соседи неадекватного мужчины рассказали в соцсетях

"Ожерелье" из дохлых птиц появилось под окнами одной из квартир дома на Октябрьском проспекте. Свое возмущение жильцы уже выразили полицейским. Кроме того, соседи птицелова обратились к зоозащитникам.

"...На втором этаже над столовой "Лада" житель ловит и вешает мертвых голубей на крючки или ка кто еще… Насколько я понимаю, голуби садятся на балкон и раздражают жильца, видимо он так решил их отпугивать. Участковому сообщили. Если вам не трудно, напишите еще и жалобы, будем признательны", – говорится в группе "Злой кировчанин".

Виктория БАЛАЯН
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