В Кирове местный житель вывешивает за окно мертвых голубей

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"Ожерелье" из дохлых птиц появилось под окнами одной из квартир дома на Октябрьском проспекте. Свое возмущение жильцы уже выразили полицейским. Кроме того, соседи птицелова обратились к зоозащитникам.
"...На втором этаже над столовой
"Лада" житель ловит и вешает мертвых голубей на крючки или ка кто еще…
Насколько я понимаю, голуби садятся на балкон и раздражают жильца, видимо он
так решил их отпугивать. Участковому сообщили. Если вам не трудно, напишите еще
и жалобы, будем признательны", – говорится в группе "Злой кировчанин".
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