Большой и мощный смартфон: BQ-6001L Jumbo

Обновленная модель с шестидюймовым экраном стала одной из лучших в сегменте бюджетных

Российский производитель BQ выпустил оптимальный для активных пользователей гаджет. Пару месяцев назад компания представила обновленную версию модели 2016 года BQ-6050 Jumbo. Свежий BQ-6001L Jumbo уже оценили эксперты и покупатели.

Корпус и качество сборки

Смартфон обзавелся прочным и стильным металлическим корпусом. Он достаточно тонкий и не скользит в руках. По сборке никаких замечаний не возникает – все детали хорошо подогнаны, задняя крышка не прогибается при нажатии, боковые кнопки громкости и питания, которые находятся справа, не люфтят. На верхнем торце – порт micro USB и аудио-разъем.

На задней крышке – слегка выступающий модуль камеры, ниже вспышка и сканер отпечатков пальцев.

Корпус у смартфона неразборный. Сим-карта и флешка устанавливаются в выдвижной лоток, расположенный с левой стороны. Здесь есть один нюанс. Лоток гибридный, а потому придется делать выбор: две симки либо сим-карта плюс флешка.

Дисплей

За счет "безрамочного" дисплея 18:9 новая модель "сузилась" почти на сантиметр – держать в руках ее теперь намного удобнее. Лицевую сторону защищает заводская пленка. Благодаря стеклу с эффектом 2,5 D смартфон получил дисплей со скругленными краями. Корпус стал более обтекаемым и приятным на ощупь, а смартфон выглядит элегантнее. Технология Panda Glass предохраняет от повреждений при ударах.

Шестидюймовый экран превратил гаджет в настоящий мультимедиа-центр. Можно сказать, что он занял среднее звено между смартфоном и планшетом. Высокое разрешение HD+ 1440х720 и IPS-матрица с широкими углами обзора позволяют с комфортом смотреть видео и играть. За счет большого дисплея расширились возможности работы с приложениями. Запустить два одновременно – не проблема.

Начинка и производительность

Достаточно быструю для бюджетного смартфона работу обеспечивает четырехъядерный процессор MT6739WA с частотой 1280 MHz и операционная система Android 7.1. Оперативная память у новой модели составляет 2 ГБ. Встроенная – 16 ГБ. Кроме того, внутреннюю память можно расширить за счет Micro SD до 32 ГБ.

Тем не менее высокая производительность и хорошее разрешение у любого гаджета сходят на нет, если аккумулятор не выдерживает нагрузок. Часто производители завлекают покупателей отличными характеристиками, умалчивая о слабенькой батарее. Однако в случае BQ-6001L Jumbo это не так. Смартфон получил солидный аккумулятор емкостью 3900 мАч. При умеренном использовании его с лихвой хватает дня на два. Если смотреть фильмы, играть, снимать видео и т.д. – проработает от семи часов до одного дня. Достойные показатели для смартфона стоимостью 8990 рублей.

Камера

Гаджет придется по вкусу любителям мобильной фотографии. Он оснащен внешней камерой со светосильным объективом (диафрагма 2.0) в 13 мегапикселей и двойной светодиодной вспышкой. Фронтальная камера в 8 мегапикселей позволяет снимать неплохие селфи. Однако сверхъестественного качества фото ждать не стоит. Хорошие кадры получаются при дневном освещении. В приложении "Камера" есть четыре предустановленных режима съемки: фото, видео, панорама, а также "красивое лицо", который пригодится при портретной съемке. В сумерках и ночью снимать сложнее. Чтобы фото вышли достаточно резкими, придется использовать штатив. Для улучшения качества можно воспользоваться ручной настройкой – изменить баланс белого, экспозицию, резкость, яркость, контраст. Функция подавления мерцания удобна при съемке с искусственным освещением. Избежать смазанных снимков поможет стабилизатор.

Итоги тестирования

Надежный смартфон с шестидюймовым дисплеем и емкой батареей за приятную цену.

Плюсы: мощный аккумулятор, металлический корпус, стильный дизайн.

Минусы: камера неплохая, но ради хороших снимков придется покопаться в настройках; динамик мог быть и лучше.

Технические характеристики