Тонкий и стильный: смартфон BQ-5701L Slim

Линейку безрамочных телефонов пополнила бюджетная модель с интересными характеристиками

Новый смартфон от российского производителя BQ выгодно выделяется в сегменте недорогих за счет стильного дизайна и большого яркого дисплея.

Корпус и сборка

Телефон выпускают в пластиковом корпусе. Есть три цвета на выбор: матовые золотой и черный и глянцевый черный. Матовые варианты практичнее – на них не так видны отпечатки пальцев. Смартфон удобно лежит в руке, не выскальзывает. Крышка при нажатии не продавливается, кнопки не люфтят – сборка добротная.

На верхнем торце гаджета расположен аудиоразъем, сбоку справа – кнопки питания и громкости, слева – дополнительная клавиша, которая позволяет быстро открыть камеру или сделать скриншот. Разъем microUSB находится внизу. Там же – динамик и микрофон. На заднюю крышку выведен глазок камеры и вспышка.

Корпус у этой модели разборный, аккумулятор съемный. Внутри два слота для сим-карт и флешки. Здесь не придется выбирать между второй симкой и флеш-картой, как в случае с гибридными лотками. Заднюю крышку снимать не очень удобно – поддается туго.

Дисплей

У BQ-5701L Slim он безрамочный, с соотношением сторон 18:9 и диагональю 5,7 дюйма. Края у дисплея скругленные благодаря стеклу 2,5 D. Смартфон поставляется с заводской пленкой, которая уже наклеена на экран. Разрешение дисплея – 1440х720 пикселей. Смотреть видео и играть комфортно за счет широких углов обзора. Благодаря размеру экрана удобно запускать два приложения сразу. Дисплей очень яркий (470 кд/м2), есть функция адаптивной регулировки – телефон сам подстроится под уровень освещения.

Начинка и производительность

За производительность отвечает четырехъядерный процессор MediaTek MT6737H. На телефон установлена операционная система Android 7.0. Оперативной памяти у него – 2 ГБ, встроенной – 16 ГБ. Последнюю можно расширить картой памяти Micro SD до 64 ГБ.

Супербыстрым смартфон назвать сложно, однако проблем не возникает. Это хороший вариант для работы в приложениях, общения в соцсетях, игр и прочего. Игрушки тянет в целом неплохо, лаги иногда появляются только в тех, что требуют высокой производительности.

Телефон порадовал хорошей батарее емкостью в 3000 мАч. При активном использовании – видео, игры, съемка – ее хватит часов на 6. При умеренном – день-полтора. В режиме ожидания заряд может сохраняться до 10 дней, обещают производители.

Технология OTG – одно из приятных дополнений для бюджетного смартфона. С ее помощью к телефону подключаются другие устройства – мышку, принтер или флеш-накопитель.

Камера

Смартфон получил внешнюю камеру в 13 мегапикселей и фронтальную в 5 мегапикселей. Стоит отметить, что вместо сканера отпечатков пальцев у этой модели есть функция распознавания лиц Face Unlock. Разблокировка происходит при запуске фронтальной камеры.

При дневном освещении качество снимков неплохое, ночью получить хорошие фото будет посложнее. Здесь поможет функция ночной съемки. В приложении "Камера" также есть режим HDR, "панорама" и "украшение лица" для портретных кадров.

Итоги тестирования

Стильный компактный смартфон с ярким дисплеем и хорошей батареей.

Плюсы: дизайн, аккумулятор, экран, технология OTG. Цена – 8490 рублей.

Минусы: неудобно снимать крышку, не слишком высокая производительность.

Технические характеристики